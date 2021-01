L'impeachment per Trump è problematico, se non impossibile (Di lunedì 11 gennaio 2021) È partita la resa dei conti negli Stati Uniti. La Speaker della Camera, Nancy Pelosi, ha intimato al vicepresidente americano, Mike Pence, di destituire Donald Trump attraverso il XXV emendamento. Se questo non dovesse avvenire nel giro delle prossime ventiquattro ore, i democratici intenteranno un secondo processo di impeachment nei confronti del presidente in carica. Stando a indiscrezioni riportate negli scorsi giorni dalla Cnn, Pence non avrebbe del tutto escluso di ricorrere a una destituzione, anche se – almeno per ora – non sembrerebbe propenso a imboccare una simile strada. Ricordiamo in particolare che ad essere in ballo sia la quarta sezione del XXV emendamento, secondo cui "ogniqualvolta il vicepresidente e la maggioranza dei principali funzionari dei dipartimenti esecutivi o di qualsiasi altro organo che il Congresso possa prevedere per ... Leggi su panorama (Di lunedì 11 gennaio 2021) È partita la resa dei conti negli Stati Uniti. La Speaker della Camera, Nancy Pelosi, ha intimato al vicepresidente americano, Mike Pence, di destituire Donaldattraverso il XXV emendamento. Se questo non dovesse avvenire nel giro delle prossime ventiquattro ore, i democratici intenteranno un secondo processo dinei confronti del presidente in carica. Stando a indiscrezioni riportate negli scorsi giorni dalla Cnn, Pence non avrebbe del tutto escluso di ricorrere a una destituzione, anche se – almeno per ora – non sembrerebbe propenso a imboccare una simile strada. Ricordiamo in particolare che ad essere in ballo sia la quarta sezione del XXV emendamento, secondo cui "ogniqualvolta il vicepresidente e la maggioranza dei principali funzionari dei dipartimenti esecutivi o di qualsiasi altro organo che il Congresso possa prevedere per ...

