Juventus-Genoa in tv: data, orario e streaming ottavi Coppa Italia 2020/2021

Alle 20:45 di mercoledì 13 gennaio 2021 Juventus e Genoa scenderanno in campo all'Allianz Stadium in occasione degli ottavi di finale di Coppa Italia 2020/2021. C'è grande attesa per questo appuntamento con le due squadre a caccia del pass per i quarti. La partita sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Rai 1 e in streaming su Rai Play. Sportface.it vi offrirà in ogni caso una diretta testuale con aggiornamenti in tempo reale a partire dal primo minuto di gioco, le pagelle, le parole dei protagonisti e la moviola sui principali episodi del match.

