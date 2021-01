I dubbi sul vaccino cinese in Brasile (Di lunedì 11 gennaio 2021) CoronaVac ha un'efficacia del 78 per cento, dicono i ricercatori brasiliani, ma le informazioni sono ancora scarse Leggi su ilpost (Di lunedì 11 gennaio 2021) CoronaVac ha un'efficacia del 78 per cento, dicono i ricercatori brasiliani, ma le informazioni sono ancora scarse

trash_italiano : Posso iniziare ad avere già dubbi sul 2021? - insopportabile : Imbarazzante continuare a leggere che se uno ha dubbi sul potere delle piattaforme di poter decidere di bloccare ch… - ilnida : RT @ilpost: I dubbi sul vaccino cinese in Brasile - gemin_steven98 : RT @ilpost: I dubbi sul vaccino cinese in Brasile - ilpost : I dubbi sul vaccino cinese in Brasile -

Ultime Notizie dalla rete : dubbi sul I dubbi sul vaccino cinese in Brasile Il Post I dubbi sul vaccino cinese in Brasile

CoronaVac ha fatto ottenere un'efficacia del 78 per cento, dicono i ricercatori brasiliani, ma le informazioni sono ancora scarse ...

Covid, test rapidi, i dubbi dell'infettivologo Massimo Andreoni sul via libera del Ministero: «Danno troppi falsi negativi»

«Mi preoccupa un pò la discussione che si sta facendo in questi giorni sui tamponi antigenici, che dovrebbero entrare nella valutazione della circolazione del coronavirus ...

CoronaVac ha fatto ottenere un'efficacia del 78 per cento, dicono i ricercatori brasiliani, ma le informazioni sono ancora scarse ...«Mi preoccupa un pò la discussione che si sta facendo in questi giorni sui tamponi antigenici, che dovrebbero entrare nella valutazione della circolazione del coronavirus ...