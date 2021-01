Grande Raccordo Anulare, scontro tra due autocarri: un ferito, lunghe code in carreggiata esterna (Di lunedì 11 gennaio 2021) Uno scontro tra due autocarri, avvenuto sul Grande Raccordo Anulare di Roma all’altezza della rampa di uscita di via Ardeatina, nella corsia di marcia lenta, ha provocato il ferimento di una persona. L’incidente è successo nella mattina di oggi, 11 gennaio, intorno alle ore 12:10 in carreggiata esterna e attualmente sta provocando lunghe file in quanto la corsia di marcia lenta risulta bloccata dai due mezzi incidentati. Si transita quindi solo sulla corsia centrale e su quella di sorpasso. Le code partono all’altezza di via Pontina. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Roma e un’ambulanza del 118, oltre agli uomini dell’Anas. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 11 gennaio 2021) Unotra due, avvenuto suldi Roma all’altezza della rampa di uscita di via Ardeatina, nella corsia di marcia lenta, ha provocato il ferimento di una persona. L’incidente è successo nella mattina di oggi, 11 gennaio, intorno alle ore 12:10 ine attualmente sta provocandofile in quanto la corsia di marcia lenta risulta bloccata dai due mezzi incidentati. Si transita quindi solo sulla corsia centrale e su quella di sorpasso. Lepartono all’altezza di via Pontina. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Roma e un’ambulanza del 118, oltre agli uomini dell’Anas. su Il Corriere della Città.

larsredbull : RT @arnabusta: Grande Raccordo Anulare di Gabber Eleganza, The Panacea - arnabusta : Grande Raccordo Anulare di Gabber Eleganza, The Panacea - TrafficoA : A24 - Roma-Castel Madama - Pioggia A24 Roma-Teramo Pioggia tra Grande Raccordo Anulare e Castel Madama - viabilitasdp : 15:26 #A24 Pioggia tra Grande Raccordo Anulare e Castel Madama - VAIstradeanas : 08:23 #SS7 Traffico da via di Capannelle a Allacciamento Grande Raccordo Anulare.Velocità:10Km/h -

Ultime Notizie dalla rete : Grande Raccordo Preoccupa la grande fuga da Roma per Natale: controlli su Grande Raccordo Anulare e consolari Fanpage.it Nuove tariffe pedaggio autostrade dal 1 luglio

Da prossimo primo luglio i pedaggi sulle autostrade italiane saranno più cari. Grazie infatti alla manovra finanziaria recentemente varata dal Governo, i tratti autostradali gestiti dall’ Anas subiran ...

Roma, la mappa del contagio quartiere per quartiere

È per lo più “viola” la mappa del contagio che fotografa la diffusione del coronavirus nella Capitale da inizio pandemia al 3 gennaio. Negli ultimi giorni, la maggior parte dei quartieri a Roma città ...

Da prossimo primo luglio i pedaggi sulle autostrade italiane saranno più cari. Grazie infatti alla manovra finanziaria recentemente varata dal Governo, i tratti autostradali gestiti dall’ Anas subiran ...È per lo più “viola” la mappa del contagio che fotografa la diffusione del coronavirus nella Capitale da inizio pandemia al 3 gennaio. Negli ultimi giorni, la maggior parte dei quartieri a Roma città ...