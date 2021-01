Gesù passa nella nostra vita – Vangelo di oggi Lunedì 11 Gennaio 2021 (Di lunedì 11 gennaio 2021) La conversione a cui Il Signore ci invita è quella del cuore, che possa essere pronto al richiamo di Gesù che passa nella nostra vita e vuole salvarla. Liturgia di… L'articolo proviene da Meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di lunedì 11 gennaio 2021) La conversione a cui Il Signore ci inè quella del cuore, che possa essere pronto al richiamo dichee vuole salvarla. Liturgia di… L'articolo proviene da Meteoweek.com.

Pontifex_it : Il Natale passa. Ma dobbiamo tornare alla vita in famiglia, al lavoro, trasformati, dobbiamo tornare glorificando e… - PONOS_Job : RT @Pontifex_it: Il Natale passa. Ma dobbiamo tornare alla vita in famiglia, al lavoro, trasformati, dobbiamo tornare glorificando e lodand… - pstalves : RT @Pontifex_it: Il Natale passa. Ma dobbiamo tornare alla vita in famiglia, al lavoro, trasformati, dobbiamo tornare glorificando e lodand… - KikiPiv : RT @Pontifex_it: Il Natale passa. Ma dobbiamo tornare alla vita in famiglia, al lavoro, trasformati, dobbiamo tornare glorificando e lodand… - AnnaRDelorenzo : RT @Pontifex_it: Il Natale passa. Ma dobbiamo tornare alla vita in famiglia, al lavoro, trasformati, dobbiamo tornare glorificando e lodand… -