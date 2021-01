Ecco la mappa delle Regioni a colori: da oggi una città rossa (Di lunedì 11 gennaio 2021) Redazione Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato cinque nuove ordinanze sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, che si è riunita nello stesso giorno per fare il punto sulla situazione epidemiologica nelle diverse Regioni italiane. Peggiora ancora l’indice Rt Una situazione che resta molto critica un po’ ovunque, con peggioramento in cinque Regioni, e che fotografa l’onda lunga della seconda ondata, che di fatto non è mai finita e si collegherà, molto probabilmente, alla terza, senza interruzioni. Molto, ovviamente, dipenderà dalle misure che il Governo deciderà di adottare nel prossimo Dpcm, che vedrà la luce il 15 gennaio per diventare ufficiale a partire dal 16 e per almeno un mese tutte le misure in arrivo, dagli spostamenti alle zone, dai bar e ristoranti a palestre e musei). La Cabina ... Leggi su improntaunika (Di lunedì 11 gennaio 2021) Redazione Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato cinque nuove ordinanze sulla base dei dati eindicazioni della Cabina di Regia, che si è riunita nello stesso giorno per fare il punto sulla situazione epidemiologica nelle diverseitaliane. Peggiora ancora l’indice Rt Una situazione che resta molto critica un po’ ovunque, con peggioramento in cinque, e che fotografa l’onda lunga della seconda ondata, che di fatto non è mai finita e si collegherà, molto probabilmente, alla terza, senza interruzioni. Molto, ovviamente, dipenderà dalle misure che il Governo deciderà di adottare nel prossimo Dpcm, che vedrà la luce il 15 gennaio per diventare ufficiale a partire dal 16 e per almeno un mese tutte le misure in arrivo, dagli spostamenti alle zone, dai bar e ristoranti a palestre e musei). La Cabina ...

