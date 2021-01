Dottori in Corsia Ospedale Pediatrico Bambino Gesù su Rai 3 lunedì 11 gennaio le nuove puntate (Di lunedì 11 gennaio 2021) Dottori in Corsia – Ospedale Pediatrico Bambino Gesù su Rai 3 alle 23:15 da lunedì 11 gennaio Torna da lunedì 11 gennaio, alle 23.15 su Rai3, la quarta stagione di Dottori in Corsia – Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, la docu-serie di Simona Ercolani, prodotta da Stand by me in collaborazione con Rai Fiction, che racconta le esperienze dei medici che si occupano dei più piccoli. Con la partecipazione straordinaria di Federica Sciarelli, la docu-serie attraverso incontri e interviste ai giovani pazienti, famigliari e medici, ripercorre il viaggio verso la guarigione per documentare anche in epoca Covid il miracolo ... Leggi su dituttounpop (Di lunedì 11 gennaio 2021)insu Rai 3 alle 23:15 da11Torna da11, alle 23.15 su Rai3, la quarta stagione diin, la docu-serie di Simona Ercolani, prodotta da Stand by me in collaborazione con Rai Fiction, che racconta le esperienze dei medici che si occupano dei più piccoli. Con la partecipazione straordinaria di Federica Sciarelli, la docu-serie attraverso incontri e interviste ai giovani pazienti, famigliari e medici, ripercorre il viaggio verso la guarigione per documentare anche in epoca Covid il miracolo ...

WilhelmineHoelz : RT @bambinogesu: #DottoriinCorsia riparte lunedì #11gennaio, alle 23.30 su Rai3, con nuove storie di famiglie e medici che non hanno smesso… - emergency_live : Vita in ospedale durante la pandemia COVID-19, tornano su Rai3 le storie di 'Dottori in corsia' / VIDEO - LeylaMonanni81 : RT @Raiofficialnews: Giovani pazienti, le loro famiglie, i medici che li hanno in cura: tornano le storie della docu-serie #DottoriInCorsia… - PatriziaOrlan11 : RT @bambinogesu: #DottoriinCorsia riparte lunedì #11gennaio, alle 23.30 su Rai3, con nuove storie di famiglie e medici che non hanno smesso… - StandByMeTV : RT @Raiofficialnews: Giovani pazienti, le loro famiglie, i medici che li hanno in cura: tornano le storie della docu-serie #DottoriInCorsia… -