Crisanti: “Serve subito un lockdown vero o le varianti del virus renderanno difficili i vaccini” (Di lunedì 11 gennaio 2021) . Secondo il professor Crisanti in questo momento Serve un lockdown come quello di marzo, per mettere al sicuro la campagna vaccinale: “Serve un lockdown vero, duro, veloce e questo vale ancor di più ora che c’è da gestire una campagna di vaccinazione prima che le varianti complichino la situazione”. Il professore Andrea Crisanti, ordinario di Microbiologia a Padova, in una intervista a La Stampa ragiona sulla situazione epidemiologica in Italia, e dice che Serve un nuovo lockdown duro, come quello disposto durante la prima ondata. Perché la pandemia non accenna a rallentare, né in Italia né in Europa, e il numero della vittime continua a crescere: secondo l’ultimo bollettino si sono registrati altri 483 decessi, ... Leggi su limemagazine.eu (Di lunedì 11 gennaio 2021) . Secondo il professorin questo momentouncome quello di marzo, per mettere al sicuro la campagna vaccinale: “un, duro, veloce e questo vale ancor di più ora che c’è da gestire una campagna di vaccinazione prima che lecomplichino la situazione”. Il professore Andrea, ordinario di Microbiologia a Padova, in una intervista a La Stampa ragiona sulla situazione epidemiologica in Italia, e dice cheun nuovoduro, come quello disposto durante la prima ondata. Perché la pandemia non accenna a rallentare, né in Italia né in Europa, e il numero della vittime continua a crescere: secondo l’ultimo bollettino si sono registrati altri 483 decessi, ...

fanpage : “Lockdown subito o saltano le vaccinazioni' A lanciare l'allarme è Andrea Crisanti. - pentagram54 : RT @Fra_tante3: Crisanti: Serve subito un lockdown vero o le varianti del virus renderanno difficili i vaccini . NON COMMENTO . MI BANNNO S… - marin_cdm : RT @Fra_tante3: Crisanti: Serve subito un lockdown vero o le varianti del virus renderanno difficili i vaccini . NON COMMENTO . MI BANNNO S… - LallaM40589392 : RT @Fra_tante3: Crisanti: Serve subito un lockdown vero o le varianti del virus renderanno difficili i vaccini . NON COMMENTO . MI BANNNO S… - emanugi07 : RT @Fra_tante3: Crisanti: Serve subito un lockdown vero o le varianti del virus renderanno difficili i vaccini . NON COMMENTO . MI BANNNO S… -