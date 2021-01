Covid, Speranza: “Divieto di spostamento tra Regioni e confermato coprifuoco alle 22” (Di lunedì 11 gennaio 2021) ROMA – “Le misure restrittive funzionano, con molta probabilità resterà il divieto di spostamento tra regioni. Domani incontreremo le regioni e mercoledì sarò in Parlamento e tra giovedì e venerdì ci prepariamo a ulteriore dpcm“. Lo dice il ministro della Salute, Roberto Speranza, ospite di Fabio Fazio su Rai 3, sottolineando che “è tempo di stringere, non di allagare. Io annuncio le misure in Parlamento e non in televisione: lavoreremo per fare un passetto avanti sul terreno delle misure restrittive“, quindi misure “come il coprifuoco alle 22 sarà confermato”. EPIDEMIA IN FASE ESPANSIVA, PREVEDIAMO CRESCA ANCORA Leggi su dire (Di lunedì 11 gennaio 2021) ROMA – “Le misure restrittive funzionano, con molta probabilità resterà il divieto di spostamento tra regioni. Domani incontreremo le regioni e mercoledì sarò in Parlamento e tra giovedì e venerdì ci prepariamo a ulteriore dpcm“. Lo dice il ministro della Salute, Roberto Speranza, ospite di Fabio Fazio su Rai 3, sottolineando che “è tempo di stringere, non di allagare. Io annuncio le misure in Parlamento e non in televisione: lavoreremo per fare un passetto avanti sul terreno delle misure restrittive“, quindi misure “come il coprifuoco alle 22 sarà confermato”. EPIDEMIA IN FASE ESPANSIVA, PREVEDIAMO CRESCA ANCORA

