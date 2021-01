Coronavirus | Conte | «Sta arrivando una nuova impennata | servono ancora sacrifici»

Leggi su open.online

(Di lunedì 11 gennaio 2021) Mentre il governo si sta preparando a pubblicare un nuovo Dpcm, previsto per il 16 gennaio, i temi caldi sul tavolo dell’esecutivo sono tanti. E tra questi c’è soprattutto il Recovery Plan, il cui testo dovrà essere approvato «stasera durante il consiglio dei ministri», dichiara il premier Giuseppein un’intervista al Tg3. «Dobbiamo correre», dice il presidente del Consiglio. Ma a far fremere il governo c’è anche l’ipotesi di una crisi: «può stare al suo posto quanto gli pare, ma il punto è che non restiamo al nostro posto noi.non ci hadato risposte. A me interessa correre», dichiara Matteo Renzi a L’Aria che Tira su La7. January 11, 2021 Ma sulla crisi, il presidente del Consiglio schiva il confronto con il segretario di Italia Viva: «Lavoriamo per costruire, il momento è così ...