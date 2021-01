Beatrice lascia lo studio di Uomini e donne e Davide va da lei: colpo di scena prima della scelta (Di lunedì 11 gennaio 2021) Beatrice Buonocore si arrabbia e lascia lo studio di Uomini e donne. Dopo un deciso “vaffa” riservato al tronista Davide Donadei, la “tenera” corteggiatrice ha abbandonato gli studi televisivi del programma di Canale 5 perché delusa dal potenziale fidanzato. Beatrice lascia lo studio di Uomini e donne e Davide va da lei Il motivo? Nella puntata di Uomini e donne di oggi, lunedì 11 gennaio 2021, gli strascichi della nuova esterna di Davide con Chiara hanno fatto inalberare la corteggiatrice da Forlì, che ha dunque deciso di andare via dallo studio. Davide ha bollato come superficiale ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 11 gennaio 2021)Buonocore si arrabbia elodi. Dopo un deciso “vaffa” riservato al tronistaDonadei, la “tenera” corteggiatrice ha abbandonato gli studi televisivi del programma di Canale 5 perché delusa dal potenziale fidanzato.lodiva da lei Il motivo? Nella puntata didi oggi, lunedì 11 gennaio 2021, gli strascichinuova esterna dicon Chiara hanno fatto inalberare la corteggiatrice da Forlì, che ha dunque deciso di andare via dalloha bollato come superficiale ...

tuttopuntotv : Beatrice lascia lo studio di Uomini e donne e Davide va da lei: colpo di scena prima della scelta #UominieDonne - Notiziedi_it : Uomini e donne, Beatrice lascia lo studio. Davide: “non ti seguo, a 20 giorni dalla scelta non mi piace questa cosa… - uominiedonne : Beatrice lascia lo studio! Anche voi avreste reagito come lei in questa situazione? #UominieDonne - annakiara119 : RT @itsmwengo: Crepata per Beatrice se va via davvero e lascia Davide così che lui pensa solo ad allungare il brodo della scelta, urlo #uom… - itsmwengo : Crepata per Beatrice se va via davvero e lascia Davide così che lui pensa solo ad allungare il brodo della scelta, urlo #uominiedonne -