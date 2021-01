Atletico Madrid - Neve record, tre giocatori vanno agli allenamenti con una Panda 4x4 (Di lunedì 11 gennaio 2021) Un mezzo inarrestabile,decisamente lontano dalle solite supercar per calciatori milionari. In una Madrid totalmente "blanca" dopo una nevicata record, alcuni giocatori dell'Atletico si sono presentati agli allenamenti con una vecchia Fiat Panda 4x4. Parliamo del croato ime Vrsaljko, del francese Thomas Lemar e del belga Yannick Carrasco, che per l'occasione hanno preferito la piccola vettura ad altre integrali decisamente più moderne. Scatto social. Il tutto è stato commentato dagli altri Colchoneros, che hanno immortalato il trio con i loro smartphone, per poi condividere il materiale su Instagram. Il centrocampista Marcos Llorente, in particolare, ha postato il video della vettura in fase di sorpasso, sulle note di un brano spagnolo dal titolo "Los ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 11 gennaio 2021) Un mezzo inarrestabile,decisamente lontano dalle solite supercar per calciatori milionari. In unatotalmente "blanca" dopo una nevicata, alcunidell'si sono presentaticon una vecchia Fiat4x4. Parliamo del croato ime Vrsaljko, del francese Thomas Lemar e del belga Yannick Carrasco, che per l'occasione hanno preferito la piccola vettura ad altre integrali decisamente più moderne. Scatto social. Il tutto è stato commentato daltri Colchoneros, che hanno immortalato il trio con i loro smartphone, per poi condividere il materiale su Instagram. Il centrocampista Marcos Llorente, in particolare, ha postato il video della vettura in fase di sorpasso, sulle note di un brano spagnolo dal titolo "Los ...

