50mila ristoratori contro i Dpcm | sfidano i divieti del Premier Conte e riaprono

Il Gazzettino

Si sta diffondendo in tutta Italia la protesta dei ristoratori che dicono "no" alla chiusura dei propri locali per cena e alle altre limitazioni "a macchia ...I ristoratori hanno deciso di ribellarsi alla chiusura dei locali per cena, se non per consentire l’asporto e la consegna a domicilio. Hanno deciso di dire “basta” e di riunirsi in una sorta di “disob ...