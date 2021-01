Spezia-Sampdoria (11 gennaio ore 20:45): formazioni, quote, pronostici (Di domenica 10 gennaio 2021) Derby ligure tra Spezia e Sampdoria e i blucerchiati ci arrivano dopo il prestigioso 2-1 sull’Inter firmato da due ex nerazzurri come Candreva e Keità che ha permesso agli uomini di Ranieri di rimanere in scia al Benevento a centro classifica. Ancora più sorprendente è stato l’analogo successo della squadra di Italiano sul campo del InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di domenica 10 gennaio 2021) Derby ligure trae i blucerchiati ci arrivano dopo il prestigioso 2-1 sull’Inter firmato da due ex nerazzurri come Candreva e Keità che ha permesso agli uomini di Ranieri di rimanere in scia al Benevento a centro classifica. Ancora più sorprendente è stato l’analogo successo della squadra di Italiano sul campo del InfoBetting: Scommesse Sportive e

SuperSportTV : #SerieA - RESULTS: Atalanta 5-1 Sassuolo Cagliari 1-4 Napoli Fiorentina 0-0 Bologna Genoa 1-1 Lazio Parma 0-3 Tori… - Eurosport_IT : ?Lecce ?Roma ??SPAL ?Lazio ?Juve ??Napoli ?Parma ?Bologna ?Sassuolo ?Atalanta ?Samp ?Cagliari ?Bologna ?Crotone ?Sp… - ItaSportPress : Sampdoria, Ranieri: 'Con lo Spezia sarà gara tiratissima. Il destino è nelle nostre mani' - - sportface2016 : #Sampdoria, #Tonelli in dubbio per lo #Spezia a causa di un fastidio all’adduttore - infobetting : Spezia-Sampdoria (11 gennaio ore 20:45): formazioni, quote, pronostici -