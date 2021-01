«Salernitana mi hai sorpreso ma adesso non devi fermarti» (Di domenica 10 gennaio 2021) di Enzo Sica “Sono legato tanto a Salerno, come ben sai, per cui la domanda per quale squadra tifare la prossima domenica tra Empoli e Salernitana è scontata. E’ vero ho giocato molto anche nell’Empoli (oltre 200 partite tra Salerno e Empoli) ma è scontato che spero vinca la Salernitana anche se a fine stagione vorrei vederle entrambe in serie A” Vittorio Tosto ex difensore di quella Salernitana che nel 1999 arrivò nella massima serie con la gloriosa casa granata fa le carte al prossimo match toscana tra le sue squadre che forse gli hanno dato di più nella sua lunga carriera calcistica soffermandosi anche sulle prime diciassette giornate di campionato, delle delusioni e delle sorprese che ci sono già state nella prima parte della stagione L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di domenica 10 gennaio 2021) di Enzo Sica “Sono legato tanto a Salerno, come ben sai, per cui la domanda per quale squadra tifare la prossima domenica tra Empoli eè scontata. E’ vero ho giocato molto anche nell’Empoli (oltre 200 partite tra Salerno e Empoli) ma è scontato che spero vinca laanche se a fine stagione vorrei vederle entrambe in serie A” Vittorio Tosto ex difensore di quellache nel 1999 arrivò nella massima serie con la gloriosa casa granata fa le carte al prossimo match toscana tra le sue squadre che forse gli hanno dato di più nella sua lunga carriera calcistica soffermandosi anche sulle prime diciassette giornate di campionato, delle delusioni e delle sorprese che ci sono già state nella prima parte della stagione L’articolo completo sull’edizione digitale di oggi Consiglia

salernonotizie : Le Cronache: «Salernitana mi hai sorpreso ma adesso non devi fermarti» - TuttoSalerno : PRIMA PAGINA - Le Cronache - «Salernitana mi hai sorpreso ma adesso non devi fermarti» - LucaComunale : @AlfredoPedulla ciao Alfredo, sei un grande.... Hai novità sul mercato della Salernitana??? Ma sopratutto ci sono s… - eclipsedlunatic : RT @MimmoAdinolfi: @gabbianismo Sicuro che non hai scritto Monza ma volevi scrivere Salernitana e invece di Lecce Ramarri? - MimmoAdinolfi : @gabbianismo Sicuro che non hai scritto Monza ma volevi scrivere Salernitana e invece di Lecce Ramarri? -

Ultime Notizie dalla rete : Salernitana hai Le Cronache: «Salernitana mi hai sorpreso ma adesso non devi fermarti» Salernonotizie.it Salerno: sequestra 18enne per sottrargli soldi e cellulare, arrestato

StampaHa sequestrato un 18enne caricandolo su un Suv per poi picchiarlo e derubarlo di soldi e del telefono cellulare. Per sequestro di persona a fini estorsivi la polizia ha arrestato un 31 F.M. preg ...

Le Cronache: "Tosto: 'Salernitana mi hai sorpreso, ora non fermarti'. Sfida con l'Empoli? Io tiferò per i granata"

"«Salernitana mi hai sorpreso ma adesso non devi fermarti». Vittorio Tosto: «Vedo un grande spirito di gruppo..

StampaHa sequestrato un 18enne caricandolo su un Suv per poi picchiarlo e derubarlo di soldi e del telefono cellulare. Per sequestro di persona a fini estorsivi la polizia ha arrestato un 31 F.M. preg ..."«Salernitana mi hai sorpreso ma adesso non devi fermarti». Vittorio Tosto: «Vedo un grande spirito di gruppo..