Roma, madre e figlio trovati morti in casa (Di domenica 10 gennaio 2021) Roma, 10 gen. (Adnkronos) – Due cadaveri sono stati trovati questa mattina in un appartamento in via Olevano Romano nel quartiere di Tor Pignattara a Roma. Si tratta di madre e figlio, lei 94 anni e lui 64. A dare l'allarme sono stati i vicini che non li avevano più visti da Natale. Intorno alle 10.30 i poliziotti e i vigili del fuoco sono arrivati nell'abitazione trovando i due cadaveri. Sul posto è al lavoro anche la polizia scientifica per i rilievi mentre gli agenti del commissariato di Tor Pignattara hanno avviato le indagini. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

