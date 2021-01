Roma-Inter, le formazioni ufficiali (Di domenica 10 gennaio 2021) Il lunch match della 17a giornata di Serie A, vede anche la gara più attesa di giornata, quella tra Roma e Inter all’Olimpico. In palio il secondo posto, alle spalle del Milan che ha allungato. Queste le formazioni ufficiali: Roma (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All.: Fonseca. Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Darmian; Lautaro, Lukaku. All.: Conte. Foto: Daily Star L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 10 gennaio 2021) Il lunch match della 17a giornata di Serie A, vede anche la gara più attesa di giornata, quella traall’Olimpico. In palio il secondo posto, alle spalle del Milan che ha allungato. Queste le(3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All.: Fonseca.(3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal, Darmian; Lautaro, Lukaku. All.: Conte. Foto: Daily Star L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

