Quindi un libro che rivisita le fiabe in chiave LGBTQ sarebbe uno scandalo a luci arcobaleno? (Di domenica 10 gennaio 2021) Cappuccetto Rosso mangia famelicamente ed è una bimba cicciottella, la Bella addormentata nel bosco viene baciata da una principessa e non da un principe, Pinocchio è ermafrodito. Tanto è bastato per far urlare allo scandalo per quel libro di Emma Dante, rivisitazione in chiave LGBTQ delle fiabe classiche, di cui si è parlato a Oggi è un altro giorno condotto da Serena Bortone su Rai 1. “E tutte vissero felici e contente”, insomma, tranne la leghista Simona Baldassarre, che ha gridato allo scandalo. “La vera Cappuccetto Rosso si è un po’ ribellata” Le favole dell’infanzia reinterpretata da #EmmaDante #OggièUnAltroGiorno @serenabortone #8gennaio @lanavediteseoed pic.twitter.com/9gmUjXYxgM — oggieunaltrogiorno (@altrogiornorai1) January 8, 2021 LEGGI ANCHE ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 10 gennaio 2021) Cappuccetto Rosso mangia famelicamente ed è una bimba cicciottella, la Bella addormentata nel bosco viene baciata da una principessa e non da un principe, Pinocchio è ermafrodito. Tanto è bastato per far urlare alloper queldi Emma Dante,zione indelleclassiche, di cui si è parlato a Oggi è un altro giorno condotto da Serena Bortone su Rai 1. “E tutte vissero felici e contente”, insomma, tranne la leghista Simona Baldassarre, che ha gridato allo. “La vera Cappuccetto Rosso si è un po’ ribellata” Le favole dell’infanzia reinterpretata da #EmmaDante #OggièUnAltroGiorno @serenabortone #8gennaio @lanavediteseoed pic.twitter.com/9gmUjXYxgM — oggieunaltrogiorno (@altrogiornorai1) January 8, 2021 LEGGI ANCHE ...

giorxhaz_ : io devo studiare spagnolo perché non l’ho più fatto da quando mi ha interrogato ovvero a ottobre quindi sono un po’… - debrowniess : scusate quindi non ci sarà la trama di Sei Di Corvi nella prima stagione??? ma solo quella del primo libro di Shado… - light1ngfires : @bronzoceleste scusa in che senso come fai a leggere così che muscoli hai wow io mi farei cadere il libro in faccia… - mrjones1981 : @pietropedar90 Ah ok, conoscevo libro ma non autore. Quindi vale la pena, grazie - katysperrie : sapete quando volete studiare per finire ad un orario decente, ma non si ha voglia di aprire il libro, ma si devono… -

Ultime Notizie dalla rete : Quindi libro Terzo libro di Valentina Turchetti sulle strategie di marketing La Gazzetta di Mantova La via del raccontoCosì le storie ci aiutano a ottenere la giusta attenzione

Costruire una strategia di comunicazione efficace è fondamentale, ricorda Luca Baiguini in “Il design delle idee” (Egea), ma occorre trovare uno stile che la renda personale e interessante, raggiungen ...

Batteri resistenti agli antibiotici. Le vie per combattere l’emergenza

Il libro in edicola dall’11 gennaio con «Corriere» e «Gazzetta» Perché se il Coronavirus è un problema, per così dire «acuto», quello dei batteri che stanno progressiva ...

Costruire una strategia di comunicazione efficace è fondamentale, ricorda Luca Baiguini in “Il design delle idee” (Egea), ma occorre trovare uno stile che la renda personale e interessante, raggiungen ...Il libro in edicola dall’11 gennaio con «Corriere» e «Gazzetta» Perché se il Coronavirus è un problema, per così dire «acuto», quello dei batteri che stanno progressiva ...