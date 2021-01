PlayStation 5 vs PC, quale hardware è necessario per eguagliare le performance a 120fps della console Sony? (Di domenica 10 gennaio 2021) Come accade molto spesso al lancio di una nuova console, gli esperti del computer hanno cominciato ad effettuare una valanga di benchmark, test e confronti, per scoprire come fare ad eguagliare le prestazioni di tale console con un hardware PC cercando, per quanto possibile, di contenerne i costi. L'ultimo test, effettuato dal canale Gamers Nexus, si focalizza principalmente su PlayStation 5 e sul framerate, i fatidici 120fps che la console Sony è in grado di raggiungere. Quali componenti PC saranno necessari per creare un computer in grado di eguagliare tali performance? Una volta raggiunta su PC una parità visiva, il framerate sarà maggiore o inferiore a quello di PS5? Incredibile ma vero, pare che non serva un ... Leggi su eurogamer (Di domenica 10 gennaio 2021) Come accade molto spesso al lancio di una nuova, gli esperti del computer hanno cominciato ad effettuare una valanga di benchmark, test e confronti, per scoprire come fare adle prestazioni di talecon unPC cercando, per quanto possibile, di contenerne i costi. L'ultimo test, effettuato dal canale Gamers Nexus, si focalizza principalmente su5 e sul framerate, i fatidiciche laè in grado di raggiungere. Quali componenti PC saranno necessari per creare un computer in grado ditali? Una volta raggiunta su PC una parità visiva, il framerate sarà maggiore o inferiore a quello di PS5? Incredibile ma vero, pare che non serva un ...

