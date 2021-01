Pagelle Roma Inter | Pau Lopez salva tutto | Lukaku spara a salve – VOTI

(Di domenica 10 gennaio 2021) I top e flop e iai protagonisti del match valido per la 17ª giornata di Serie A 2020/21:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 17ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP: Pau, Hakimi FLOP: Bastoni– Pau7; Mancini 7, Smalling 6.5, Ibanez 6; Karsdorp 6, Villar 6.5, Veretout 6 (78? Cristante 6), Spinazzola 5.5 (73? Bruno Peres 6); Lo. Pellegrini 7, Mkhitaryan 6.5; Dzeko 5.5 (89? Borja Mayoral ng).– Handanovic 5.5; Skriniar 7, de Vrij 6, Bastoni 5; Hakimi 7 (80? Kolarov ng), Vidal 6 (80? Gagliardini ng), Brozovic 6.5, Barella 6, Darmian 6 (33? Young 6);5.5, Lautaro ...

internewsit : Pagelle Roma-Inter: Hakimi perla, Brozovic ispira. Perisic entra male - - forzaroma : #RomaInter 2-2 LE PAGELLE: #Mkhitaryan vara pure i Dpcm. #Spinazzola in zona rossa #ASRoma - sportface2016 : #RomaInter: le pagelle e i voti del match #SerieA - CalcioWeb : #RomaInter, le pagelle di @CalcioWeb: gol, spettacolo ed emozioni - passione_inter : ?? | PAGELLE ?? #RomaInter, segui le pagelle LIVE su PassioneInter! ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Roma

Per La Gazzetta dello Sport l'allenatore piacentino è sufficiente e paga le troppe assenze. La stessa attenuante gli viene data da Tuttosport. Per il Corriere dello Sport merita un 6,5 in pagella perc ...Tags:17a giornata Roma - Inter, inter, news inter, news Roma, news roma inter, Pagelle Roma - Inter, Roma, Roma-Inter, Roma-Inter Serie A, Voti Roma - Inter ...