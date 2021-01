Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni della puntata di oggi, 10 gennaio (Di domenica 10 gennaio 2021) Non è l’Arena: ospiti e anticipazioni della puntata del 10 gennaio Torna questa sera, 10 gennaio 2021, Non è l’Arena, la trasmissione della domenica sera di La7 in onda in diretta dalle ore 20,30 con la conduzione di Massimo Giletti. Quali sono le anticipazioni della puntata di oggi? Giletti, dopo aver ascoltato Ranieri Guerra nell’ultima puntata prima della pausa natalizia, intervisterà in diretta Francesco Zambon: il ricercatore della sezione Oms di Venezia ha deciso di parlare per la prima volta in diretta per fare chiarezza sui tanti interrogativi sollevati nelle precedenti puntate e relativi alla presunta ... Leggi su tpi (Di domenica 10 gennaio 2021) Non èdel 10Torna questa sera, 102021, Non è, la trasmissionedomenica sera di La7 in onda in diretta dalle ore 20,30 con la conduzione di Massimo Giletti. Quali sono ledi? Giletti, dopo aver ascoltato Ranieri Guerra nell’ultimaprimapausa natalizia, intervisterà in diretta Francesco Zambon: il ricercatoresezione Oms di Venezia ha deciso di parlare per la prima volta in diretta per fare chiarezza sui tanti interrogativi sollevati nelle precedenti puntate e relativi alla presunta ...

FanClubMGiletti : Anticipazioni per Non è l’Arena di Giletti del 10 gennaio 2021: Oms, intervista a Zambon - bronzoceleste : RT @_MHaruma: Peeta nel libro: deve essere steso da un sonnifero per un giorno intero altrimenti avrebbe strisciato per l’arena pur di anda… - _MHaruma : Peeta nel libro: deve essere steso da un sonnifero per un giorno intero altrimenti avrebbe strisciato per l’arena p… - Marko_Morandi : RT @riconoscibile: 16/n non tanto il non potersi esprimere, ma il NON AVERE LA SUA PLATEA, lì bella già radunata, pronta ad ascoltarlo senz… - CorriereUmbria : Non è l'Arena, vaccino e siringhe: a che punto è la situazione in Italia? #covid #vaccino #nonèlarena #siringhe… -

Ultime Notizie dalla rete : Non l’Arena SNAI – Serie A: Roma-Inter, prevale il «2»Fonseca punta sulla partenza lanciata Fortune Italia