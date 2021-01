MILAN-LAZIO: il gol dal dischetto di Calhanoglu / News (Di domenica 10 gennaio 2021) MILAN News - Una vittoria importantissima, quella in MILAN-LAZIO. Nella video News rivediamo il gol dagli undici metri di Calhanoglu. Pianeta MILAN. Leggi su pianetamilan (Di domenica 10 gennaio 2021)- Una vittoria importantissima, quella in. Nella videorivediamo il gol dagli undici metri di. Pianeta

OptaPaolo : 20 - Il #Milan ha ricevuto 20 calci di rigore dall'inizio della scorsa stagione: nei top-5 campionati europei ne ha… - Eurosport_IT : ?Lecce ?Roma ??SPAL ?Lazio ?Juve ??Napoli ?Parma ?Bologna ?Sassuolo ?Atalanta ?Samp ?Cagliari ?Bologna ?Crotone ?Sp… - capuanogio : #SerieA, le differenze di classifica rispetto alla scorsa stagione: ? #Milan +17 ? #Sassuolo +10 ? #Napoli +8 ?… - JulzOa : @IFTVofficial Fiorentina. They have the squad to enter the top 7 race. Juve Inter Milan Napoli Roma Lazio Atalanta Fiorentina - Smg_1908 : Al Milan Mirabelli sbaglia e lo mandano via. Alla Roma Monchi fa disastri e lo mandano via. All'Atalanta hanno svol… -