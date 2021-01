Meghan Markle e il principe Harry dicono addio ai social | “Delusi dal troppo odio”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 10 gennaio 2021), siamo inglesi. No, non è una nuova commedia che si rifà a un film del passato cambiandone il titolo ma la decisione che hanno presoe il(stavolta pare definitivo) a tutti inetwork. Il motivo? “dell’incontrato online“. Bye Bye ai 10 milioni di follower sull’accout ufficiale @sussexroyal, che comunque è “silenziato” da diversi mesi. Non solo: nessuna comunicazione online per la loro fondazione Archewell Foundation. Il Sunday Times non ha dubbi: i due non faranno marcia indietro. Sarà vero? L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.