Matteo Renzi: il piccolo partito che detta legge al Governo (Di domenica 10 gennaio 2021) Italia viva è un partito dai numeri ristrettissimi nelle preferenze degli italiani, eppure Renzi e non solo lui, spaventa il Governo. Matteo RenziNelle preferenze degli italiani, svelate dai sondaggi, Italia viva non raggiunge il 5%, eppure sembra essere, non solo da oggi, il partito bilancia del Governo. Renzi si era già fatto sentire quando c'era decidere se Salvini doveva essere mandato a processo e cambiò idea nel giro di pochi giorni. Solo un esempio, ma tanti altri potrebbero essere fatti per spiegare quanto l'ex premier sia influente nelle decisioni dell'esecutivo. Perché quando quasi tutti sono d'accordo, M5 stelle e Pd per intenderci, manca sempre l'ok di Italia viva per portare avanti le idee del Governo in ...

