Mara Vitali | «Quando Rushdie scappò dalla polizia anziché dai terroristi»

(Di domenica 10 gennaio 2021) L'autore de I versi satanici e poi Nureyev, Cocciante, Tamaro, Zavoli, Fossati e Baglioni... La signora che per 50 anni ha curato il successo di scrittori e artisti ne svela i retroscena., la più grande comunicatrice culturale italiana, ha chiuso lo studio che portava il suo nome e ha detto basta. «Poi vedremo» dice. Che sia la più grande non c'è dubbio. Ha lavorato per il Teatro alla Scala e Mondadori. Ha avuto a che fare con Paolo Grassi e Rudolf Nureyev, con Michael Connelly ed Enzo Biagi, con Ivano Fossati e Susanna Tamaro. Ha curato i primi anni del Salone del libro di Torino, ha gestito la promozione del Festivaletteratura di Mantova, ha dato nuova visibilità mediatica al Vittoriale diretto da Giordano Bruno Guerri. «È stato un lungo viaggio!», ha scritto nel messaggio di congedo: qual era il sogno alla partenza?«Andarmene ...