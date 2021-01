LIVE – Ternana-Monopoli | Serie C 2020 2021 | girone C DIRETTA

(Di domenica 10 gennaio 2021) Ladi, match valevole per la diciottesima giornata delC di. I padroni di casa guidano la classifica a quota 40 punti con 4 vittorie e un solo pareggio nelle ultime 5 partite e 6 punti di vantaggio sul Bari secondo, mentre ilha perso 5 delle sue ultime 6 apparizioni inC. Calcio d’inizio alle ore 17:30 di domenica 10 gennaio, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LAore 17:30 SportFace.

TernanaNews : LIVE - Verso Ternana-Monopoli, la conferenza stampa di Cristiano Lucarelli - Calciodiretta24 : Serie C, Ternana – Monopoli: diretta live, risultato in tempo reale -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Ternana

Sportface.it

La diretta live di Ternana-Monopoli, match valevole per la diciottesima giornata del girone C di Serie C 2020/2021 ...Severa lezione impartita dalla Futsal Cesena alla Futsal Ternana, che non è stata mai in partita e che ha subìto senza reagire i cinque gol da un avversario che, sulla carta, sembrava almeno alla prop ...