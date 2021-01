LIVE Juventus-Fiorentina 1-0 | Supercoppa calcio femminile in DIRETTA | bianconere avanti a fine primo tempo

Leggi su oasport

(Di domenica 10 gennaio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.21 Al termine della prima frazione sorride la, che conduce meritatamente per 1-0 contro la. Dopo un avvio equilibrato, lehanno schiacciato il piede sull’acceleratore e creato diverse situazioni pericolose, fino a sbloccare il risultato con Barbara Bonansea al 39?. 45?1-0 ( 39? Bonansea ). 43? Conclusione di Barbara Bonansea, ma la palla finisce alta. 42? Girelli serve Hurtig, che scivola al momento del tiro, era in posizione dubbia di fuorigioco. 39? VANTAGGIO JUVEEEEE! BARBARA BONANSEAAAA! Azione personale dell’attaccante bianconera, che salta Zanoli e scarica un mancino che beffa una Schroffenegger ...