Ibrahimovic, "cose non umane" a 39 anni suonati. Come si riscalda a bordo campo: mostruoso | Video (Di domenica 10 gennaio 2021) Torna, Zlatan Ibrahimovic, è ancora prima di rimettere il piede in campo dopo quasi 2 mesi di stop fa discutere tutto il web. Motivo? Il suo "riscaldamento" strabiliante e decisamente molto particolare. In panchina contro il Torino, sul 2-0 Stefano Pioli lo butta nella mischia nel finale anche perc fargli gradualmente riprendere confidenza con il ritmo partita. Tra una settimana lo svedese quasi sicuramente sarà titolare contro il Cagliari, vista la squalifica di Rafa Leao. Nessun problema, perché Ibra sembra già in formissima a 39 anni suonati: eccolo mentre alza la gamba ad altezze siderali sopra la testa di un povero membro dello staff rossonero, che rischierebbe la decapitazione se Zlatan non fosse un fenomeno anche nel kung fu. Il Video, ovviamente, è diventato virale sui ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 10 gennaio 2021) Torna, Zlatan, è ancora prima di rimettere il piede indopo quasi 2 mesi di stop fa discutere tutto il web. Motivo? Il suo "mento" strabiliante e decisamente molto particolare. In panchina contro il Torino, sul 2-0 Stefano Pioli lo butta nella mischia nel finale anche perc fargli gradualmente riprendere confidenza con il ritmo partita. Tra una settimana lo svedese quasi sicuramente sarà titolare contro il Cagliari, vista la squalifica di Rafa Leao. Nessun problema, perché Ibra sembra già in formissima a 39: eccolo mentre alza la gamba ad altezze siderali sopra la testa di un povero membro dello staff rossonero, che rischierebbe la decapitazione se Zlatan non fosse un fenomeno anche nel kung fu. Il, ovviamente, è diventato virale sui ...

