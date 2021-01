Governo: Salvini, ‘vadano in Parlamento e lì si vede ma basta tira e molla’ (Di domenica 10 gennaio 2021) Roma, 10 gen. (Adnkronos) – “Non possiamo andare avanti ancora con questo tira e molla. Oggi c’erano due interviste sulle scuola che dicevano l’una il contrario dell’altra: la Azzolina dava la colpa agli altri e la Bonetti dava la colpa all’Azzolina. Se non sono in grado di governare, vadano in Parlamento la settimana prossima e così la risolvono. se hanno i numeri vanno avanti, altrimenti vanno a casa”. Lo dice Matteo Salvini a In Mezz’ora in Più. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 10 gennaio 2021) Roma, 10 gen. (Adnkronos) – “Non possiamo andare avanti ancora con questoe molla. Oggi c’erano due interviste sulle scuola che dicevano l’una il contrario dell’altra: la Azzolina dava la colpa agli altri e la Bonetti dava la colpa all’Azzolina. Se non sono in grado di governare, vadano inla settimana prossima e così la risolvono. se hanno i numeri vanno avanti, altrimenti vanno a casa”. Lo dice Matteoa In Mezz’ora in Più. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

