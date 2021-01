"Dosi finite, campagna vaccini sospesa". De Luca, decisione senza precedenti: la sua gravissima accusa a Conte e Arcuri (Di domenica 10 gennaio 2021) "finite le Dosi di vaccino" contro il Covid. E il governatore Vincenzo De Luca annuncia lo stop alla campagna vaccinale della Regione Campania. "Ancora nella giornata di ieri la Campania ha raggiunto, con il 90%, la percentuale più alta d'Italia nella somministrazione dei vaccini - ha esordito il governatore del Pd -. Oggi in tutte le aziende sanitarie si esauriscono le Dosi consegnate alla nostra Regione. Questa sera le aziende si fermano per mancanza di vaccini. E' questo l'esito di una distribuzione fatta in modo sperequato nei giorni scorsi", è l'accusa al governo e al commissario straordinario per l'emergenza Domenico Arcuri. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 10 gennaio 2021) "ledi vaccino" contro il Covid. E il governatore Vincenzo Deannuncia lo stop allavaccinale della Regione Campania. "Ancora nella giornata di ieri la Campania ha raggiunto, con il 90%, la percentuale più alta d'Italia nella somministrazione dei- ha esordito il governatore del Pd -. Oggi in tutte le aziende sanitarie si esauriscono leconsegnate alla nostra Regione. Questa sera le aziende si fermano per mancanza di. E' questo l'esito di una distribuzione fatta in modo sperequato nei giorni scorsi", è l'al governo e al commissario straordinario per l'emergenza Domenico

