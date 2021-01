Doppia autenticazione per gli acquisti on-line: ecco di cosa si tratta (Di domenica 10 gennaio 2021) Alessandro Nunziati La procedura prevede che l’utente prima di procedere col pagamento si identifichi attraverso una Doppia verifica di sicurezza. Il controllo incrociato dei nostri dati personali, attraverso anche il ricorso a dispositivi diversi, permette infatti una garanzia maggiore della protezione dei nostri estremi bancari. Si chiama SCA, Strong Customer Authentication, e si tratta della Doppia autenticazione che dal primo gennaio è richiesta per fare acquisti on-line con carta o tramite altri strumenti di pagamento digitale. Un accorgimento, la cui applicazione è stata già rinviata due volte, che fornisce ulteriore protezione per chi compra sul web. Al momento dell’acquisto la e-commerce o la piattaforma in uso ci chiederà due “chiavi” di identificazione. Ad esempio ai ... Leggi su improntaunika (Di domenica 10 gennaio 2021) Alessandro Nunziati La procedura prevede che l’utente prima di procedere col pagamento si identifichi attraverso unaverifica di sicurezza. Il controllo incrociato dei nostri dati personali, attraverso anche il ricorso a dispositivi diversi, permette infatti una garanzia maggiore della protezione dei nostri estremi bancari. Si chiama SCA, Strong Customer Authentication, e sidellache dal primo gennaio è richiesta per fareon-con carta o tramite altri strumenti di pagamento digitale. Un accorgimento, la cui applicazione è stata già rinviata due volte, che fornisce ulteriore protezione per chi compra sul web. Al momento dell’acquisto la e-commerce o la piattaforma in uso ci chiederà due “chiavi” di identificazione. Ad esempio ai ...

La doppia autenticazione richiesta per gli acquisti on-line dal 1 gennaio da una parte è una garanzia di sicurezza, dall’altra rischia di complicare i pagamenti sul web.

