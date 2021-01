Depp vs Heard: la battaglia in tribunale continua. (Di domenica 10 gennaio 2021) Depp vs Heard. Si sperava in un momento di calma nella causa tra Jhonny Depp e Amaber Heard, ma le cose non vanno in questo senso. Infatti un giudice della Virginia ha appena dato l’ok a Amber Heard per procedere con la controquerela in cui chiede all’ex marito, per diffamazione, 100 milioni di dollari. Lo scontro Depp vs Heard Lo scorso luglio si sono ritrovati faccia a faccia in tribunale nell’ambito del processo intentato da Depp al Sun che l’aveva definito un «picchiatore di mogli». Tre settimane di udienze, e la sentenza a favore della Heard. Cosa vuole Amber Heard? Un giudice della Virginia ha appena dato l’ok ad Amber Heard per procedere con la controquerela rivolta ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di domenica 10 gennaio 2021)vs. Si sperava in un momento di calma nella causa tra Jhonnye Amaber, ma le cose non vanno in questo senso. Infatti un giudice della Virginia ha appena dato l’ok a Amberper procedere con la controquerela in cui chiede all’ex marito, per diffamazione, 100 milioni di dollari. Lo scontrovsLo scorso luglio si sono ritrovati faccia a faccia innell’ambito del processo intentato daal Sun che l’aveva definito un «picchiatore di mogli». Tre settimane di udienze, e la sentenza a favore della. Cosa vuole Amber? Un giudice della Virginia ha appena dato l’ok ad Amberper procedere con la controquerela rivolta ...

