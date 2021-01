Crawley-Leeds 3-0: Bielsa fuori dalla FA Cup contro una squadra di League Two (Di domenica 10 gennaio 2021) Una figuraccia da Reality: il Leeds perde 3-0 in casa del Crawley Town, formazione al sesto posto del campionato di League Two e saluta la Coppa d'Inghilterra. Non solo: nella squadra di casa debutta ... Leggi su gazzetta (Di domenica 10 gennaio 2021) Una figuraccia da Reality: ilperde 3-0 in casa delTown, formazione al sesto posto del campionato diTwo e saluta la Coppa d'Inghilterra. Non solo: nelladi casa debutta ...

CB_Ignoranza : Il Crawley, squadra di quarta divisione inglese, che batte il Leeds 3-0 in FA Cup e al 91’ fa anche entrare il pres… - GruwFrequency : RT @CB_Ignoranza: Il Crawley, squadra di quarta divisione inglese, che batte il Leeds 3-0 in FA Cup e al 91’ fa anche entrare il presentato… - UgoBaroni : RT @ETGazzetta: #FACup, #Leeds travolto in casa del piccolo #CrawleyTown: #Bielsa fuori dalla competizione - Gazzetta_it : RT @ETGazzetta: #FACup, #Leeds travolto in casa del piccolo #CrawleyTown: #Bielsa fuori dalla competizione - ETGazzetta : #FACup, #Leeds travolto in casa del piccolo #CrawleyTown: #Bielsa fuori dalla competizione -