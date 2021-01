Andrea Zenga polemizza: “I bambini hanno bisogno di un padre e una madre”, Zelletta e Pierpaolo contrari (Di domenica 10 gennaio 2021) Zelletta da la paternale a Zenga Giovedì pomeriggio all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli hanno trascorso un po’ di tempo a cercare di convincere Andrea Zenga ad aprirsi. Ovvero hanno chiesto al gieffino ad avere un eventuale incontro col padre Walter. Tra i tanti tentativi di convincere l’ex partecipante di Temptation Island Vip ad accettare una probabile visita dello sportivo nella casa di Cinecittà, il modello pugliese ha fatto un discorso sui padri. “Un bambino ha bisogno di entrambi, ha la mamma e il papà nella crescita. Ok che non hai mai avuto un padre, ma non è vero che non ti è mancato qualcosa. Serve un papà e una mamma. Pensa ... Leggi su kontrokultura (Di domenica 10 gennaio 2021)da la paternale aGiovedì pomeriggio all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5Pretellitrascorso un po’ di tempo a cercare di convinceread aprirsi. Ovverochiesto al gieffino ad avere un eventuale incontro colWalter. Tra i tanti tentativi di convincere l’ex partecipante di Temptation Island Vip ad accettare una probabile visita dello sportivo nella casa di Cinecittà, il modello pugliese ha fatto un discorso sui padri. “Un bambino hadi entrambi, ha la mamma e il papà nella crescita. Ok che non hai mai avuto un, ma non è vero che non ti è mancato qualcosa. Serve un papà e una mamma. Pensa ...

GrandeFratello : Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi salvare tra Stefania, Samantha, Maria Teresa, Tommaso, Dayane,… - sara94301807 : @JessicaMilotta ma ho sentito male o subito dopo Mario dice a Zenga 'hai visto Andrea(zelletta)?!riferito al fatto… - artemis28852038 : RT @DRosmello: D: 'Tommaso non mi caga, Stefania non mi caga, Andrea non mi caga, Zenga è quello che è. Sono sola. Non ho tanto da fare con… - martinamente : RT @giuliaemme4: Zenga riferendosi a Zelletta: 'Da fuori lo definivano moscio e quant'altro, quando invece sono entrato, si è mostrato una… - Lucawild2 : Andrea Zenga presenza inutile, meglio che torna a fare l’agente immobiliare.Mario Ermito logorroico, la de Grenet c… -