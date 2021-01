Sul «Next Generation» un cambio di rotta (Di sabato 9 gennaio 2021) Si fanno sempre più pressanti le critiche rivolte al governo da parte delle opposizioni e, soprattutto, dagli «alleati» renziani. La principale accusa rivolta al premier è di non essere riuscito lui e la sua squadra di governo a capitalizzare gli enormi sforzi fatti dai cittadini durante la prima ondata pandemica della scorsa primavera, dilapidando in un’estate scriteriata le buone premesse di miglioramento costruite tutti insieme. Inspiegabile, peraltro, il mancato utilizzo dei 37 miliardi del Mes. Da ultimo, in particolare, viene messa in discussione la mancanza di visione e una sostanziale superficialità dimostrata nel predisporre le misure necessarie, sul piano strutturale e operativo, per utilizzare in modo efficace i 209 miliardi messi a disposizione dal Next Generation Ue. Leggi su ecodibergamo (Di sabato 9 gennaio 2021) Si fanno sempre più pressanti le critiche rivolte al governo da parte delle opposizioni e, soprattutto, dagli «alleati» renziani. La principale accusa rivolta al premier è di non essere riuscito lui e la sua squadra di governo a capitalizzare gli enormi sforzi fatti dai cittadini durante la prima ondata pandemica della scorsa primavera, dilapidando in un’estate scriteriata le buone premesse di miglioramento costruite tutti insieme. Inspiegabile, peraltro, il mancato utilizzo dei 37 miliardi del Mes. Da ultimo, in particolare, viene messa in discussione la mancanza di visione e una sostanziale superficialità dimostrata nel predisporre le misure necessarie, sul piano strutturale e operativo, per utilizzare in modo efficace i 209 miliardi messi a disposizione dalUe.

NealaAntinori : RT @Keynesblog: 'È in corso un negoziato molto positivo con l’Italia sul Next Generation EU'. Chi deve approvarcelo già conosce il piano e… - Lacasespoglia : RT @Keynesblog: 'È in corso un negoziato molto positivo con l’Italia sul Next Generation EU'. Chi deve approvarcelo già conosce il piano e… - Federic49238225 : RT @Keynesblog: 'È in corso un negoziato molto positivo con l’Italia sul Next Generation EU'. Chi deve approvarcelo già conosce il piano e… - Keynesblog : 'È in corso un negoziato molto positivo con l’Italia sul Next Generation EU'. Chi deve approvarcelo già conosce il… - pierospinazzola : @vanabeau Perchè mai come oggi Renzi ha ragione sul next gen. EU e, cosa + importante, li ha inchiappettati nello s… -

Ultime Notizie dalla rete : Sul Next Governo, vertice ad alta tensione: scontro su recovery e Mes. Rosato (Iv): "Conte non è indispensabile" la Repubblica Furto dati ho.mobile: seriale delle SIM rigenerato in automatico, non serve andare in negozio

ho.mobile ha comunicato che sta rigenerando da remoto il seriale (ICCD) di tutte delle SIM coinvolte nel furto di dati delle scorse settimane. Viene meno quindi la necessità di recarsi in negozio per ...

Nintendo: perché comprare Next Level Games? - La Bustina di Lakitu

Nintendo formalizzerà tra qualche settimana l'acquisizione di Next Level Games: non è una scelta usuale, ma segnerà anche una svolta generale?. Qualche chilometro più in là, e pochi giorni prima che ...

ho.mobile ha comunicato che sta rigenerando da remoto il seriale (ICCD) di tutte delle SIM coinvolte nel furto di dati delle scorse settimane. Viene meno quindi la necessità di recarsi in negozio per ...Nintendo formalizzerà tra qualche settimana l'acquisizione di Next Level Games: non è una scelta usuale, ma segnerà anche una svolta generale?. Qualche chilometro più in là, e pochi giorni prima che ...