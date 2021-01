Slitta a domenica prossima Live Non è la D’Urso: la decisione di Canale 5 (Di sabato 9 gennaio 2021) La padrona di casa di Live Non è la D’Urso fa spazio a uno speciale del Tg5. Per questo non andrà in onda questa domenica lo show di Barbara D’Urso La conduttrice Barbara D’Urso, 63 anni, è una paladina del social ed è seguita da più di 2,8 mln di persone (Instagram)Live Non è la D’Urso non andrà in onda domani sera come di consueto. Lo show domenicale di Babara D’Urso farà posto a un’importante intervista. Papa Francesco per la prima volta ha concesso un’intervista alla redazione del Tg5 e la direzione Mediaset ha deciso di mandarla in onda domani alle 20.40. A seguire poi il film Chiamatemi Francesco, una pellicola sulla vita di Jose Mario Bergoglio, Papa Francesco. Il film sulla biografia del Papa è uscito sei ... Leggi su altranotizia (Di sabato 9 gennaio 2021) La padrona di casa diNon è lafa spazio a uno speciale del Tg5. Per questo non andrà in onda questalo show di BarbaraLa conduttrice Barbara, 63 anni, è una paladina del social ed è seguita da più di 2,8 mln di persone (Instagram)Non è lanon andrà in onda domani sera come di consueto. Lo showle di Babarafarà posto a un’importante intervista. Papa Francesco per la prima volta ha concesso un’intervista alla redazione del Tg5 e la direzione Mediaset ha deciso di mandarla in onda domani alle 20.40. A seguire poi il film Chiamatemi Francesco, una pellicola sulla vita di Jose Mario Bergoglio, Papa Francesco. Il film sulla biografia del Papa è uscito sei ...

infoitcultura : Live Non è la D’Urso slitta di una settimana e inizia domenica 17 gennaio, ecco perché - bubinoblog : L'intervista a Papa Francesco andrà in onda domenica alle 20.40 all'interno di uno speciale del #Tg5. A seguire all… - cheTVfa : Per lasciare spazio alla serata dedicata al Santo Padre su #Canale5, con l’intervista esclusiva a #PapaFrancesco e… - Ventiseitre_ : #Coronavirus, via libera del #Cdm al #decreto con le nuove #restrizioni: vietati spostamenti fra regioni fino al 15… - infoitinterno : Scuola, slitta all'11 gennaio l'apertura. Sabato e domenica tutti -