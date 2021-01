Prime difficoltà a “C’è Posta per te”. Maria non sa cosa fare ed è panico. (Di sabato 9 gennaio 2021) Con l’arrivo del nuovo anno riprendono anche le trasmissioni più amate dai telespettatori come, ad esempio, C’è Posta per te. Il popolare format, condotto impeccabilmente da Maria De Filippi sta per ricominciare e il pubblico è in attesa di scoprire chi saranno i protagonisti della puntata odierna. Il ritorno di “C’è Posta per te” Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da C’è Posta Per Te (@cePostaperteufficiale) Il successo della trasmissione, tuttavia, non è dovuto solo alle storie che vengono raccontate, ma anche e soprattutto alla conduttrice; da sempre, Maria attira il pubblico grazie al suo carattere impassibile, rigoroso e sicuro. Questo non vuol dire che non si commuova o che non prova sentimenti nei confronti ... Leggi su viaggiarealverde (Di sabato 9 gennaio 2021) Con l’arrivo del nuovo anno riprendono anche le trasmissioni più amate dai telespettatori come, ad esempio, C’èper te. Il popolare format, condotto impeccabilmente daDe Filippi sta per ricominciare e il pubblico è in attesa di scoprire chi saranno i protagonisti della puntata odierna. Il ritorno di “C’èper te” Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da C’èPer Te (@ceperteufficiale) Il successo della trasmissione, tuttavia, non è dovuto solo alle storie che vengono raccontate, ma anche e soprattutto alla conduttrice; da sempre,attira il pubblico grazie al suo carattere impassibile, rigoroso e sicuro. Questo non vuol dire che non si commuova o che non prova sentimenti nei confronti ...

matildepanetto : motivi per cui dovrei piangere: 1. nessuno, poiché sono una persona forte che non si abbatte alle prime difficoltà… - LGUMNT : @GretaForse Boh, voglio leggerci una sorta di “spronata” a chi si arrende alle prime difficoltà. Che poi nella vita… - agathadeline : RT @itsparklesbitch: ok mi sono rotta quindi vi propongo una cosa: creo un gruppo con le prime dieci persone che rispondono sotto a questo… - mumblesflyin : RT @itsparklesbitch: ok mi sono rotta quindi vi propongo una cosa: creo un gruppo con le prime dieci persone che rispondono sotto a questo… - timoteoquellov1 : RT @itsparklesbitch: ok mi sono rotta quindi vi propongo una cosa: creo un gruppo con le prime dieci persone che rispondono sotto a questo… -

Ultime Notizie dalla rete : Prime difficoltà Covid, la nuova variante «inglese» può rendere inefficaci i vaccini? Corriere della Sera