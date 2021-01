Parma – Lazio | i commenti alla vigilia della gara

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 9 gennaio 2021)è ormai alle porte. La sfida valevole per la diciassettesima giornata di campionato si giocherà domani domenica 10 gennaio allo stadio Tardini. I padroni di casa sonoricercavittoria perchè devono cercare di uscire dzona retrocessione. Gli ospiti vogliono vincere per migliorare la loro posizione in classifica.sfida i due allenatori hanno parlato durante le rispettive conferenze stampa., D’Aversa: “Domani? Voglio un bel risultato” Mister Roberto D’Aversa che è tornato sulla panchina delda pochi giorni, dopo l’esonero di Liverani, ha espresso il proprio parere in meritocontro la ...