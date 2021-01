Napoli, Rrahmani verso una maglia dal 1?. I precedenti con l’Udinese fanno sorridere gli azzurri (Di sabato 9 gennaio 2021) Contro l’Udinese, Amir Rrahmani potrebbe fare il suo esordio da titolare con la maglia del Napoli Amir Rrahmani è stato, fino a questo momento, l’oggetto misterioso del Napoli. Acquistato dall’Hellas Verona nel gennaio 2020 e arrivato in azzurro in estate, il difensore è scomparso dai radar fino a domenica scorsa quando, alla Sardegna Arena contro il Cagliari, Gattuso lo ha mandato in campo all’88’ al posto di Manolas. Giusto un paio di minuto per riassaggiare il campo, dopo esser stato anche positivo al Covid-19 nel corso della stagione, che sono serviti però a mostrare che il kosovaro non è finito fuori dagli schemi dell’allenatore azzurro. CHANCE UDINESE – E domenica contro l’Udinese, Rrahmani dovrebbe avere anche la sua prima occasione dal 1?. Una ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 9 gennaio 2021) Contro, Amirpotrebbe fare il suo esordio da titolare con ladelAmirè stato, fino a questo momento, l’oggetto misterioso del. Acquistato dall’Hellas Verona nel gennaio 2020 e arrivato in azzurro in estate, il difensore è scomparso dai radar fino a domenica scorsa quando, alla Sardegna Arena contro il Cagliari, Gattuso lo ha mandato in campo all’88’ al posto di Manolas. Giusto un paio di minuto per riassaggiare il campo, dopo esser stato anche positivo al Covid-19 nel corso della stagione, che sono serviti però a mostrare che il kosovaro non è finito fuori dagli schemi dell’allenatore azzurro. CHANCE UDINESE – E domenica controdovrebbe avere anche la sua prima occasione dal 1?. Una ...

