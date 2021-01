Milan, si ferma Tonali dopo uno scontro con Verdi. Dentro Dalot (Di sabato 9 gennaio 2021) Nello scontro con Verdi che l’arbitro Maresca ha inizialmente considerato da rigore, poi tolto con l’on field review, si è infortunato Sandro Tonali. Da valutare le condizioni dell’ex Brescia che ha lasciato il campo al 56?, Dentro Dalot e Calabria si è spostato a mediano come contro la Juventus. Foto: Twitter Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 9 gennaio 2021) Nelloconche l’arbitro Maresca ha inizialmente considerato da rigore, poi tolto con l’on field review, si è infortunato Sandro. Da valutare le condizioni dell’ex Brescia che ha lasciato il campo al 56?,e Calabria si è spostato a mediano come contro la Juventus. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

