In Francia sicuri: Juventus su un big in uscita dal Psg (Di sabato 9 gennaio 2021) La Juventus monitora le occasioni di mercato in vista del mese di gennaio e non solo. In Francia sono convinti che i bianconeri abbiano fatto la prima mossa per Angel Di Maria del Paris Saint-Germain. In scadenza di contratto a giugno, stando a quanto afferma France Football, il futuro del Fideo potrebbe essere nel campionato di Serie A, nello specifico alla Vecchia Signora.Stando alle indiscrezioni di calciomercato della rivista francese, i bianconeri fanno sul serio per il l'esterno d'attacco ma all'occorrenza anche centrocampista che il prossimo febbraio farà 33 anni. A quanto pare il club del patron Andrea Agnelli avrebbe già presentato una proposta ufficiale. Assistito dallo stesso procuratore di CR7, Jorge Mendes, il classe ’88 di Rosario potrebbe prendere davvero in considerazione lo sbarco alla Juve anche per merito dell'amicizia che lo lega ... Leggi su itasportpress (Di sabato 9 gennaio 2021) Lamonitora le occasioni di mercato in vista del mese di gennaio e non solo. Insono convinti che i bianconeri abbiano fatto la prima mossa per Angel Di Maria del Paris Saint-Germain. In scadenza di contratto a giugno, stando a quanto afferma France Football, il futuro del Fideo potrebbe essere nel campionato di Serie A, nello specifico alla Vecchia Signora.Stando alle indiscrezioni di calciomercato della rivista francese, i bianconeri fanno sul serio per il l'esterno d'attacco ma all'occorrenza anche centrocampista che il prossimo febbraio farà 33 anni. A quanto pare il club del patron Andrea Agnelli avrebbe già presentato una proposta ufficiale. Assistito dallo stesso procuratore di CR7, Jorge Mendes, il classe ’88 di Rosario potrebbe prendere davvero in considerazione lo sbarco alla Juve anche per merito dell'amicizia che lo lega ...

ItaSportPress : In Francia sicuri: Juventus su un big in uscita dal Psg - - MonkeyofParis : RT @Daniele20052013: Dalla Francia sono sicuri: Juventus e Inter sulle tracce di Di Maria a parametro zero - OneFootball - PSG24hours : RT @Daniele20052013: Dalla Francia sono sicuri: Juventus e Inter sulle tracce di Di Maria a parametro zero - OneFootball - Daniele20052013 : Dalla Francia sono sicuri: Juventus e Inter sulle tracce di Di Maria a parametro zero - OneFootball… - JL5714 : @AndreaRoventini Mi si vuol far credere che di nuovo siamo i the best? O magari gli altri rallentano (vedi francia) perché non sicuri? -

Ultime Notizie dalla rete : Francia sicuri In Francia sicuri: Juventus su un big in uscita dal Psg ItaSportPress Le nostre antenate? Artiste e cacciatrici

La paleontologa Marylène Patou-Mathis ha dedicato un libro all’altra metà del Paleolitico. E assicura: l'idea che le donne fossero ...

Ciclismo, Nizzolo: «Sogno il Giro con la maglia tricolore»

Giacomo Nizzolo è stato uno dei più grandi protagonisti italiani della scorsa stagione ciclistica. Nel giro di pochi giorni, il corridore milanese è riuscito a conquistare sia ...

La paleontologa Marylène Patou-Mathis ha dedicato un libro all’altra metà del Paleolitico. E assicura: l'idea che le donne fossero ...Giacomo Nizzolo è stato uno dei più grandi protagonisti italiani della scorsa stagione ciclistica. Nel giro di pochi giorni, il corridore milanese è riuscito a conquistare sia ...