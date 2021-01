Fabrizio Moro, papà e zio innamorato: le foto con Anita e la nipotina conquistano il web (Di sabato 9 gennaio 2021) Fabrizio Moro papà e zio innamorato, le foto con la figlia Anita e la nipotina conquistano tutti e strappano sorrisi. Fabrizio Moro papà e zio innamorato. Il cantautore romano conquista tutti pubblicando foto e video in cui sfoggia il sorriso più bello accanto alla figlia Anita e alla sua nipotina. Un ritratto inedito e privato L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di sabato 9 gennaio 2021)e zio, lecon la figliae latutti e strappano sorrisi.e zio. Il cantautore romano conquista tutti pubblicandoe video in cui sfoggia il sorriso più bello accanto alla figliae alla sua. Un ritratto inedito e privato L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

AmiciUfficiale : DOMANI sarà una puntata davvero ricca di emozioni a partire dall'ospite: Fabrizio Moro ?? Pronti a cantare insieme a… - MediasetTgcom24 : 'Amici 20' riparte con il superospite Fabrizio Moro #amici - Snupina92 : Io che accendo la tv convinta di ritrovarmi quel bono della Madonna di Fabrizio Moro Dilf ma trovo solo Beautiful - CheDonnait : Fabrizio Moro è pronto per amici e noi sempre più innamorate di lui #amici #fabriziomoro #metamoro - littlevals13 : Io che oggi guardo #Amici20 solo per farmi un bel piantino con Fabrizio Moro. 'Portami Via' che segna il declino de… -