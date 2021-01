Dovizioso: "Ducati poco leale nel 2020. Con Dall'Igna nessun rapporto" (Di sabato 9 gennaio 2021) 'Il mio non è un bisogno di fermarsi. Si è trattato di cambiare e ripartire, io ho voglia di fare, solo in un modo diverso': con queste parole Dovizioso apre l'intervista alla Gazzetta dello Sport, facendo riferimento allo stop deciso a fine stagione, con 'la passione per il motocross che mi obbliga ad essere preparato di più'. Dovi torna sul 2020: 'Lungo', ma non solo. ... Leggi su sport.sky (Di sabato 9 gennaio 2021) 'Il mio non è un bisogno di fermarsi. Si è trattato di cambiare e ripartire, io ho voglia di fare, solo in un modo diverso': con queste paroleapre l'intervista alla Gazzetta dello Sport, facendo riferimento allo stop deciso a fine stagione, con 'la passione per il motocross che mi obbliga ad essere preparato di più'. Dovi torna sul: 'Lungo', ma non solo. ...

sportli26181512 : Dovizioso: 'Ducati poco leale nel 2020. Con Dall'Igna nessun rapporto': Dovizioso punge la Ducati, intervistato dal… - SkySport : RT @SkySportMotoGP: Dovizioso: 'Ducati poco leale nel 2020. Con Dall'Igna nessun rapporto' #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP - SkySportMotoGP : Dovizioso: 'Ducati poco leale nel 2020. Con Dall'Igna nessun rapporto' #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP - Rabbitmon : RT @gponedotcom: Dovizioso: 'Per andare d'accordo con Dall'Igna non devi contraddirlo': 'È Gigi a prendere tutte le decisioni in Ducati, co… - DanieleLenz96 : #Dovizioso: ' DesmoDovi non era un nome messo a caso. Io ho dato l'anima, credevo veramente in questo progetto. A d… -