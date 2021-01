juventusfc : Sarà Davide Massa della sezione di Imperia a dirigere domenica sera #JuveSassuolo. Assistenti Imperiale e Colarossi… - anto_sacchetti : #shockbecause Si ricomincia, bella gente! Domenica sera alle 21 con @elenascarinci parleremo delle prossime dirette… - FrancescoGrana : Domenica sera in esclusiva su Canale 5 l'intervista a Papa Francesco - Gio_Caian : Ma quando arriva l'ordinanza di #deluca sul colore della #Campania? Domenica sera alle 22 o direttamente lunedì mat… - monyTigra : RT @UnTemaAlGiorno: Graaazieeee #Family cara ? Splendido condividere insieme a voi? in amicizia e rispetto. A domenica sera con #unTemaAlG… -

Ultime Notizie dalla rete : Domenica sera

TGCOM

Regioni zona arancione: cosa si può fare? Da oggi l'Italia sarà tutta arancio, in attesa poi dell'entrata in vigore delle nuove colorazioni ...Live Non è La D'Urso rinviato al 17 gennaio: il motivo è il Papa Barbara D'Urso sarebbe dovuta tornare in onda a partire dal 10 gennaio con il ...