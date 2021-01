Decreto rilancio coronavirus: licenziamenti, riaperture scuole e SSN (Di sabato 9 gennaio 2021) È in dirittura d’arrivo il cosiddetto Decreto rilancio, o dl rilancio. Doveva chiamarsi Decreto aprile, ma la complessità della redazione del provvedimento, che comporta una estrema varietà di interventi e di aiuti, ha condotto la sua stesura fino a maggio. D’altra parte la situazione emergenziale che stiamo vivendo da diverse settimane – come ben sappiamo – ha imposto una sequela di decisioni e decreti, tra cui non possiamo non ricordare il Decreto Cura Italia e il dl liquidità. Di seguito vogliamo concentrarci su alcuni rilevanti aspetti trattati dalla bozza di Decreto rilancio, ovvero licenziamenti, riaperture scuole e SSN. Quali sono le novità in arrivo? Vediamole. Se ti interessa saperne di più sul possibile ... Leggi su termometropolitico (Di sabato 9 gennaio 2021) È in dirittura d’arrivo il cosiddetto, o dl. Doveva chiamarsiaprile, ma la complessità della redazione del provvedimento, che comporta una estrema varietà di interventi e di aiuti, ha condotto la sua stesura fino a maggio. D’altra parte la situazione emergenziale che stiamo vivendo da diverse settimane – come ben sappiamo – ha imposto una sequela di decisioni e decreti, tra cui non possiamo non ricordare ilCura Italia e il dl liquidità. Di seguito vogliamo concentrarci su alcuni rilevanti aspetti trattati dalla bozza di, ovveroe SSN. Quali sono le novità in arrivo? Vediamole. Se ti interessa saperne di più sul possibile ...

MennonnaToTon : @Silo73255635 @Noiconsalvini Per calcolare il ristoro a fondo perduto bisogna moltiplicare quanto già ricevuto in b… - MennonnaToTon : @lucascarselli @Noiconsalvini Per calcolare il ristoro a fondo perduto bisogna moltiplicare quanto già ricevuto in… - MennonnaToTon : @Noiconsalvini Per calcolare il ristoro a fondo perduto bisogna moltiplicare quanto già ricevuto in base al decreto… - TN24Notizie : 2 milioni di euro nel decreto rilancio a favore della Ceramica artistica tradizionale nazionale. - alessan41569286 : @nugellae Una ministra che in un periodo storico del genere tiene sotto scacco il governo minacciando le dimission… -