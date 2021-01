Cristiano Malgioglio | la verità sul ciuffo biondo | cos’ha combinato?

Leggi su chenews

(Di sabato 9 gennaio 2021)e il suo inconfondibileè ormai un’icona della tv, ma conoscete lasui suoi capelli? Eccoil cantante C., Fonte foto: GettyImagesAmatissimo dal pubblico, molto seguito sui social ed altrettanto in televisione grazie alle sue tantissime apparizioni,sarà tra gli ospiti di ‘Verissimo‘, ma perché ha sempre il? Ecco. Come in tantissimi sicuramente già sapranno, di recente, il cantautore, è stato tra i tanti concorrenti che hanno abitato la Casa del ‘Grande Fratello Vip‘ durante l’edizione ancora in corso. Durante la ...