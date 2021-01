Crisi di Governo, Conte messo all’angolo: “Esperienza conclusa” (Di sabato 9 gennaio 2021) Ore fondamentali per la tenuta del Governo di Giuseppe Conte. Sul banco c’è infatti l’ultima bozza del Recovery Plan da 222 miliardi di euro, che verrà discusso nel corso del prossimo Cdm. Ad agitare le acque, però, arrivano ancora una volta le parole del Ministro Teresa Bellanova, che sanno di chiusura definitiva a questa Esperienza di Governo. Bellanova a Conte: “Il tempo è scaduto“ Il cerchio si sta stringendo attorno a Giuseppe Conte. Il premier deve infatti fare i conti con i malumori e le pesanti parole di Italia Viva, partito di Matteo Renzi che fa parte della maggioranza. Già da tempo infatti lo scenario di una Crisi di Governo ha portato a considerare possibili rimpasti e “la testa di Conte”, e sembra che anche dopo la ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 9 gennaio 2021) Ore fondamentali per la tenuta deldi Giuseppe. Sul banco c’è infatti l’ultima bozza del Recovery Plan da 222 miliardi di euro, che verrà discusso nel corso del prossimo Cdm. Ad agitare le acque, però, arrivano ancora una volta le parole del Ministro Teresa Bellanova, che sanno di chiusura definitiva a questadi. Bellanova a: “Il tempo è scaduto“ Il cerchio si sta stringendo attorno a Giuseppe. Il premier deve infatti fare i conti con i malumori e le pesanti parole di Italia Viva, partito di Matteo Renzi che fa parte della maggioranza. Già da tempo infatti lo scenario di unadiha portato a considerare possibili rimpasti e “la testa di”, e sembra che anche dopo la ...

