Calciomercato: la Roma spinge per Celik (Di sabato 9 gennaio 2021) Nella lista del nuovo general manager della Roma per rinforzare gli esterni c’è Zeki Celik, terzino classe ’97 in forza al Lille. Il giallorossi stanno trattando con i francesi, che però al momento non sembrano disposti a scendere sotto i 15 milioni. La Roma è alla ricerca di un terzino? Se da una parte Karsdorp sta convincendo società, allenatore e anche i tifosi, che lo hanno soprannominato la “locomotiva” giallorossa, dall’altra Bruno Peres, in scadenza di contratto, potrebbe essere in uscita. La Roma è dunque alla ricerca o di una valida alternativa o di un valido sostituto e al momento il profilo ideale sarebbe Celik, ma la linea giovane di Tiago Pinto e dei Friedkin si scontra con le richieste del club francese. Si tratterebbe però di un investimento in un reparto in cui la ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 9 gennaio 2021) Nella lista del nuovo general manager dellaper rinforzare gli esterni c’è Zeki, terzino classe ’97 in forza al Lille. Il giallorossi stanno trattando con i francesi, che però al momento non sembrano disposti a scendere sotto i 15 milioni. Laè alla ricerca di un terzino? Se da una parte Karsdorp sta convincendo società, allenatore e anche i tifosi, che lo hanno soprannominato la “locomotiva” giallorossa, dall’altra Bruno Peres, in scadenza di contratto, potrebbe essere in uscita. Laè dunque alla ricerca o di una valida alternativa o di un valido sostituto e al momento il profilo ideale sarebbe, ma la linea giovane di Tiago Pinto e dei Friedkin si scontra con le richieste del club francese. Si tratterebbe però di un investimento in un reparto in cui la ...

