Basilio, vaccinato a 103 anni, dopo gli attacchi online: «Non ho paura degli odiatori»

Firenze, l'ospite della Rsa, internato in Polonia dopo l'8 settembre e sopravvissuto al lager: «odiatori online? A me non fanno paura, diteglielo»

