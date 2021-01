Anzaldi: 'Conte vuole smentire il leghista ex M5s Grassi? Grave minacciare querele' (Di sabato 9 gennaio 2021) Onorevole Anzaldi, il senatore ex M5s Ugo Grassi, oggi alla Lega, ha raccontato in un'intervista a 'Repubblica' di quando il premier Conte lo ha convocato a palazzo Chigi offrendogli un posto pur di ... Leggi su globalist (Di sabato 9 gennaio 2021) Onorevole, il senatore ex M5s Ugo, oggi alla Lega, ha raccontato in un'intervista a 'Repubblica' di quando il premierlo ha convocato a palazzo Chigi offrendogli un posto pur di ...

Il deputato di Italia Viva contro la gestione Casalino: "Quando non riesce a bloccare una notizia scomoda, passa alla minaccia di querele, che peraltro vengono solo annunciate per sviare i giornali".

Le immagini di Conte vengono prodotte e girate direttamente da Palazzo Chigi. E' questa la risposta di viale Mazzini all'interrogazione di ...

